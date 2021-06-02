Kars Valisi Öksüz: Tedbirlerden vazgeçersek tekrar aynı rakamları görürüz



KARS, (DHA)KARS Valisi Türker Öksüz, vatandaşlardan kademeli normalleşmeyle birlikte rehavete kapılmamalarını belirterek, "Haziran'dan itibaren yeni bir döneme girdik, bu yeni dönem bize rehavet getirmesin, tedbirlerden vazgeçersek, gevşeme meydana getirirsek inanın tekrar aynı rakamları görürüz" dedi.

Vali Türker Öksüz, AFAD'ın farkındalık eğitim çadırında incelemelerde bulundu. Farkındalık çadırı hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Öksüz, kademeli normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Öksüz, "Salgından dolayı sokaktaki esnafımız, öğrencilerimiz, genç ve yaşlı vatandaşlarımız, kısacası toplumun her kesimi bu salgın sürecinden olumsuz etkilendi. Şimdi birtakım tedbirler alındı ve 1 yıldır bu tedbirler sürdürülüyor. 1 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme girdik, bu yeni dönem bize rehavet getirmesin, tedbirlerden vazgeçersek, gevşeme meydana getirirsek inanın tekrar aynı rakamları görürüz. Dolayısıyla birtakım esneklik sağlayıcı tedbirlerimizi zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bizler de bu doğrultuda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı aldık ve uygulamaya başladık. Ama bu süreçte 'maske çıkartmak' diye bir şey asla söz konusu değil. Mesafeyi ihlal etmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal ederek, toplu organizasyonlar, etkinlikler yapmak çok doğru değil" diye konuştu.

KARS'A GELECEK ZİYARETÇİLERE UYARI

Yaz aylarıyla birlikte büyükşehirlerde yaşayan Karslıların memleketlerini ziyarete geleceğini hatırlatan Vali Öksüz, "Bizim il olarak bir hassasiyetimiz daha var; artık bu aydan itibaren büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz var, onlar burayı ziyaret ediyorlar. Haklı olarak ziyaret etmek istiyorlar, başımızın üstünde yerleri var ancak biz bu ziyaretlerde sosyal mesafeyi unutursak, maskeyi unutursak, kurallara uymayı bir kenara bırakırsak inanın rakamlar yükselir ve bundan esnafımız zarar görür, öğrencilerimiz zarar görür, hepimiz zarar görürüz. Onun için herkesin rahat bir şekilde hayatını idame ettirebilmesi için kurallara uyarak devam edelim. Zaten kafe, restoran gibi umuma açık yerler biliyorsunuz aktif faaliyetlerine devam ediyor, çeşitli sosyal etkinlikler, toplantılar yönünden de bazı esnekliklerimiz var ama lütfen tedbiri unutmayalım" dedi.

'VAKA SAYIMIZ AĞIR DÜŞÜYOR'

Kars'ta vaka oranlarının düşme oranlarının diğer illere göre daha yavaş seyrettiğini açıklayan Vali Öksüz, şöyle konuştu:

"Vaka sayımızdaki düşme oransal olarak bazı illere göre daha az seyrediyor. Yani 100 binde 134,77´den 118,63´e geldik. Vaka sayımız düşüyor ama ağır düşüyor. Ben de diyorum ki; bu düşme eğilimini daha kalıcı ve daha hızlı yapabilmek için kurallara uymaya yine devam edelim. Davranışlarımızı buna göre ayarlayalım. Yani çok ihtiyaç yoksa yine toplu bir araya gelmelere dikkat edelim, il dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte hareketlerimize dikkat edelim. Çünkü çeşitli illerde hastalığa yakalanan çok sayıda insan var, bazı insanlar taşıyıcı olduklarını bilmiyorlar, dikkat etmemiz lazım. Bu arada biz aşılama çalışmalarımızı da artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz, Sağlık Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Hızla hedef nüfus aşılama oranımızı artıracağız. Şu anda yüzde 60´lar düzeyindeyiz, inşallah daha da arttıracağız. Bir yandan aşılama, bir yandan tedbirlere uyarak kontrollü bir yaşam bence kısa sürede bu vaka sayısını düşürecek ve normal hayatımıza dönme yönünde adım atacağız. Ama maske çıkartmak şu anda söz konusu değil. Denetimlerimizi devam ettireceğiz, restoranlar, kafeler, yeni açılan işletmeler, marketler oradaki denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-06-02 15:24:17



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