Susuz’da polis minik öğrencileri bilgilendirdi.

Kars’ın Susuz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Müdürlüğü ekiplerince Susuz Anaokulu ziyaret edildi.

TDP ekipleri bir araya geldiği minik öğrenciler bir süre sohbet etti. Polis daha sonra öğrencilere, “Temel Güvenlik ve Asayiş” ile “Kovid19 Salgın Hastalığı” konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere el broşürü dağıttı.

TDP ekipleri son olarak anaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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