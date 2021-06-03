Kars’ta camilerde yağmur duası edilecek

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Kars'ta yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Kars Valiliği tarafından, son dönemde il genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, Cuma vakti Kars genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

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