Şensoy’dan Vali Öksüz’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Kars'ta uygulanacak olan Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Araştırması (PIRLS) 2021 ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Dünya çapında eğitimi araştırmak, anlamak ve iyileştirmek için çalışan ulusal araştırma kurumlarından biri olan IEA (Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Derneği) tarafından 5 yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Araştırması (PIRLS) 2021 Nihai Uygulaması dünya çapında 50’den fazla ülkede, Türkiye’de 48 ilde, 192 okulda, yaklaşık 7 bin öğrenciye uygulanacak.

4.sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilecek uygulamayla öğrencilerin okuma becerileri ve bu beceriyi etkileyen faktörler tespit edilecek.

PIRLS 2021 Kars’ta 1617 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Uygulamadan sonra öğrenci, veli ve öğretmeni kapsayan anketler yapılacak. Elde edilen veriler sayesinde uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçları alınacak ve bu sonuçlara göre eğitim sisteminde iyileştirme çalışmaları yapılacak.

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