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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu’daki ilk Türk camisi ibadete açılacak Ebul Menuçehr Camii restore ediliyor

İHA

Anadolu’daki ilk Türk camisi ibadete açılacak Ebul Menuçehr Camii restore ediliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde bulunan ilk Türk camisi Ebul Menuçehr Cami, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ebul Menuçerh Cami restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ibadete açılacak.
Minaresinde Kufi yazı türüyle ‘Bismillah’ yazan, Anadolu’daki ilk Türk camisi olan Ebu’l Manuçehr Cami, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Ani kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı olarak yaptırılan caminin Ani’nin fethinin 957. Yıldönümü olan 16 Ağustos 2021’e kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.
Ani Ören Yeri’ne bulunan Ebul Menuçehr Cami’nin ibadete açılacağını ifade eden AK Parti Kars Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Onlarca medeniyeti barındırmış olan önemli bir ticaret, sanat ve din merkezi olan bugün içinde özellikle üzerinde durarak ortaya çıkarmaya çalıştığımız Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya giriş kapısını herkes Malazgirt olarak biliyor ama aslında Ani’dir, Kars’tır. 1064’ta gelmiştir ve Türklerin ilk camisini inşa etmişlerdir. Kısa bir zaman içerisinde Ebul Menuçehr camisini insanımızın ibadet yapabileceği bir alan haline gelmiş olacak. Tabi Tarihi ve inançlarımızla birlikte önemli bir yere sahip olan bu yapının hayata geçirilmesi Kars’a ve bölgeye önemli bir değer katacak. Çünkü Kars ciddi bir tarihi dokusu olan medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehir bununla şehrimizin bu kısmını da daha görünür hale getirmiş olacağız” dedi.
Ebul Menuçehr Camisinin minaresinin ilgi çekici tarafı, üzerinde beyaz renkte taşların sıralanmasıyla kûfî hatla yazılmış “bismillah” yazısının olmasıdır. Bu yazı merdivenin 66. basamağına denk geliyor.
Öte yandan, eski kaynaklarda caminin batı duvarının üstünde yer alan inşa kitabesiyle bundan başka iki kitabeden söz edilirken, minarenin 99 basamak olması Esmaül Hüsna, Allah c.c nın ismi şeriflerinin sayısına bağlanılıyor. Tespih adedi gibi, her 33 merdivende bir küçücük de olsa bir havalandırma boşluğu göze çarpıyor.
Kars’a 45 kilometre uzaklıktaki Ani Antik Kenti’nde bulunan Ebul Menuçehr Camii, Orta Asya Türk Mimarisinin izlerini taşıyor. Kırmızı ve siyah renkli düzgün tüf taşlarıyla inşa edilen cami, UNESCO’nun Türkiye’de ilk ibadethane olarak koruma altına aldığı Sivas Divriği Ulu Cami’den, Diyarbakır’daki Ulu Cami’den daha da eski ve daha geçmişe sahip bulunuyor.

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