Kars’ta fidanlar toprakla buluştu

Kars’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidanlar toprak buluştu.

Kars Valiliği ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde bulunan parkta fidan dikim programı düzenlendi.

Cumhuriyet Lisesi yanındaki parkta Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, birer fidan dikti dikilen fidanlara can suyu verildi.

Fidan dikim programında konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “İnsan olarak yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımız var. Çevre bizim yaşamamızı, beslenmemizi, büyümemizi, ayakta kalmamızı sağlayan ve her geçen gün sıkıntılarının da olduğunu bildiğimiz iklim değişikliğiyle beraber, hatta kuraklık var biliyorsunuz. Ülkemizde ve bununda sebebi iklim değişikliği, çevrenin korunamaması, biyoçeşitliliğin korunamaması, onun için burada duyarlılığın oluşturulması adına, farkındalığın oluşturulması adına fidan dikimi yapıyoruz. Parkımızda güzel bir çalışma yapılmış, burayı ağaçlandırarak şehrimize yakışan bir mekan olacak” dedi.

Ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “8 Haziran Çevre Günü dolayısıyla bizde valilik, belediye olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler planladık. Bugün burada parkımızı daha da yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızın dinleneceği huzurlu bir yer haline getireceğiz. Hepimizin hakkı sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir çevrede yaşayabilmek. Bundan dolayı hepimize ortak görev düşüyor. Hepimizin geçmişten aldığımız çevreyi, gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde teslim edebilmek için çevre bilinci konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” diye konuştu.

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, “Özellikle son yıllarda iklim değişiklikleriyle birlikte artık çevre hassasiyeti sadece bir ağaçlandırma, sadece yeşillendirme, sadece çevremizi güzelleştirme olmaktan öteye geçtiğini hepimiz görüyoruz. Çünkü bu gelecek nesillere susuz bir dünya bırakmak, bu gelecek nesillere iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanamaz bir dünya bırakmak anlamına geliyor. İşte daha yaşanılabilir bir dünya olması adına, dünya çapında birçok etkinlikler yapılıyor. Birçok anlaşmalar yapılıyor. Dünya burada bir hassasiyetin ardından adımlar atıyor. Bizde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tip anlaşmaların hemen başından beri tarafı olan bir ülkeyiz. Ve bu hassasiyeti özellikle gösteriyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından parka fidan dikimi yapıldı. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

