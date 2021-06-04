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Kars´ta 517 camide yağmur duası

DHA

Kars´ta 517 camide yağmur duası


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS´ta, İl Müftülüğü´ne bağlı 517 camide cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı. 
Kent merkezindeki Evliya Camisi´ndeki cuma namazında Müftü Yusuf Eviş, vaazında kuraklığa değindi. Okunan ezanın ardından cuma namazı kılındı ve yağmur duası yapıldı. Kent genelindeki 517 camide yağmur duası okundu. 
Digor ilçesinde de Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaköy´e giderek çiftçileri ziyaret etti. Kuruyan tarlaları inceleyen Hagi, çiftçilerin mağdur olduklarını söyledi. 
Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve tarlalarından ürün alamayacaklarını dile getiren çiftçiler de arpa ve buğdayları başak vermeden sararıp, kuruduğu için hayvanlara yedirdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-06-04 16:37:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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