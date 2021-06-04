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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta terörden arındırılan belediye makine parkını güçlendiriyor

İHA

Kars’ta terörden arındırılan belediye makine parkını güçlendiriyor

Kars’ta İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan ve terörden arındırılan belediye, vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek için makine parkını güçlendiriyor. Belediye’ye gelen yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Kars Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hibe edilen 1 süpürücü, 3 kamyon ve 1 kepçe için tören düzenlendi.
Kars Belediyesi’ne kazandırılan araçlar için düzenlenen törende konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Belediye çok çeşitli hizmetleri kendi muhitinin insanlarına veren, çevreyi güzelleştiren ve hamen hemen hayatımızın her alanında olan yerel yönetimin önemli bir kurumudur. Dolayısıyla şehrimizdeki hizmetlerin birçoğunu saydığımız, sayamadığımız, farkında olduğumuz yada olmadığımız birçok hizmeti insanımıza belediyeler veriyor. Elbette bunu verebilmesi içinde teknik ekibinin, alet, ekipmanının makine parkının güçlü olması lazım. Biz aslında belediyeyi yılar önce çok güzel ekipman ve donanımlarla teslim etmiştik. Fakat ne yazık ki sıkıntılı ve boş bir belediye aldık. İnsanımıza hizmet edebilmek için bunların tamamlanması gerekiyordu. Bizler aylardır bu hizmeti Kars halkına yakışır ve nasıl verebiliriz bunların uğraşı içerisindeydik. O yüzden öncelikle makine parkımızı güçlendirerek başlıyoruz. Burada şehrimize önemli hizmetler verebilecek 5 araç var. Her birisi kıymetli araçlar ama insanımız öncelikle ihtiyacı olan aletler, artacak inşallah daha sayısı, önemli olan bulmak, getirip insanlarımızın hizmetine sunmak. Ama bir şeyde önemli bunları korumak ve kollamak, daha sonra hizmet edeceklere teslim etmek” dedi.
Bugüne kadar yapılamayan tüm hizmetleri yapacaklarını ifade eden Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “BUgün burada belediyemize kazandırdığımız 5 tane aracımız, temizlik aracımız ve iş makinemizin belediyemize kazandırılması töreninde birlikteyiz. Belediye Başkanlığı’nı devraldığımız 22 Ekim 2020 tarihinden Kars halkına genel hizmetleri, belediye hizmetlerini daha iyi şartlarda nasıl verebiliriz diye gayret ediyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Belediye Başkanlığı çalışanlarıyla birlikte, ekibimizle birlikte Kars’ın belediye hizmetlerindeki eksikliklerini belirledik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabiî ki araç gereç ihtiyacı da bunlardan birisiydi. Ama sadece araç gerek değil, şehrimizin alt yapı ihtiyaçları, yol gibi, kaldırım gibi, kanalizasyon ihtiyaçları ve kültür sanat alanındaki ihtiyaçlarına kadar, otogar hizmetlerine kadar her alanda belediyemizin ihtiyaçlarını tespit ettik ve gayretle bunları yapmaya çalışıyoruz. Kars halkımızın şundan emin olsun ki belediye hizmetleri yönünden eksik bulduğu şimdiye kadar yapılamayan tüm hizmetleri inşallah önümüzdeki günlerde bir öncelik dahilinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Kars’ın her yerinde önümüzdeki günlerde çok güzel işler yapılacağına dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, “Karslı hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi, günlük hayatlarında daha rahat edebilmeleri ve daha konforlu bir yaşam yaşabilmeleri adına bu araçlar önemli bir görevi ifa edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle bulunduğumuz bu nokta 2014 yılında bizler yine milletvekiliydik. Ankara’dan bakanlıklardan bir çok imkan getirerek şehirde bir değişime, bir gelişime yeniliğe yol açtık. Nitekim gerek Millet Bahçesi Masal Parkı, gerek Kars Çayı’nın etrafının düzenlenmesi konusunda Turizm Bakanlığı’na sunduğumuz bir projenin onayını da alarak, belediyeye destek verdik ve o süreci başlattık. Ne yazık ki daha sonra belediyedeki zihniyetin bu işleri takip edememesi, yürütememesi amacın başka şeyler olması nedeniyle o projelerde akamete uğradı. Bu tespiti yaptıktan sonra gelelim bu güne, yaklaşık 8 ay önce valimiz il valiliği yanı sıra belediye başkan vekilliğini de kayyum olarak üstlenince elbette ki gecesini gündüzüne katmaya başladı. Ekibiyle birlikte, bizde nasıl destekler verebiliriz valimizin elini nasıl rahatlatabiliriz bunları masaya yatırdık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, geçen son bahardan başlayan hizmet atağı bu kış şartlarlarında Karslı hemşerilerimize, Kars’ın eziyet çekmeden kışı atlatmasını sağladı. İlkbahara gelince de özellikle yol hizmetleri ve diğer projelerle ilgili planlamalar yapıldı. Valimiz hem kışı, hem baharı proje hazırlamak ve kaynak oluşturma süreciyle geçirdik. İnşallah bugünden sonra önümüzdeki 34 ayda hepiniz birden şahit olacaksınız şehrin her yerinde birçok şey yapılacak ve hemşerilerimizin hayatı kolaylaştırılacak” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından araçların anahtarları şoförlerine verildi. Araçlar daha sonra dualar eşliğinde belediye önünden hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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