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Hareket halindeki araçta arı kovanı devrildi Yüzlerce arı serbest kaldı, sürücü kendini araçtan attı

İHA

Hareket halindeki araçta arı kovanı devrildi Yüzlerce arı serbest kaldı, sürücü kendini araçtan attı

Kars’ta seyir halindeki minibüste bulunan 2 kovan arı, sürücüsünün kırmızı ışıkta fren yapmasıyla birlikte kovanlardan birisi devrildi. Arıların serbest kaldığını gören sürücü, aracı çalışır vaziyette bırakarak kendisini dışarı attı.
Kars’ta arıcılık yapan Yıldırım Anlı, kent dışından gelen 2 kovan arıyı alarak minibüsüne koydu. Daha sonra Kars’tan arıcılık yaptığı Digor’a bağlı Dağpınar beldesine gitmek için hareket eden Anlı, Ordu Caddesi’ne geldiğinde trafik ışıklarında durmak için fren yaptı.
Yıldırım Anlı fren yapınca araçta bulunan 2 kovan ve içerisinde arıların bulunduğu 1 kovan minibüsün içerisine devrildi. Kovanın kapakları açılınca arılar minibüse dağıldı. O sırada minibüste bulunan Anlı, aracı çalışır vaziyette bırakarak kendisini dışarı attı. Araç camlarını da kapatan Anlı, arı giyisilerini getirmesi için arkadaşına haber verdi.

“Kovan devrildi yüzlerce arı serbest kaldı”
Arıların serbest kaldığını ifade eden Yıldırım Anlı, “Oğlum kullanıyordu arabayı, kırmızı ışık yanınca fren yaptı. Fren yapınca kovanlar üst üsteydi 2 kat, üsteki kovan devrildi. O yüzden arılar arabanın içerisine doldu. Arı tulumu getirilecek. Tulumu giyince arabayı sürüp yerine götüreceğiz” dedi.
Yüzlerce arının serbest kaldığı minibüs vatandaşların ilgi odağı olurken, bölgeye gelen trafik ekipleri yola duba koyarak aracı bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı.
Daha sonra bölgeye gelen Anlı’nın arkadaşı yanında getirdiği giysileri giyerek hızlı bir şekilde araca bindiler. Araca binen Yıldırım Anlı ve beraberindekiler içerisi arı dolu minibüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı. İlginç görüntüler kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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