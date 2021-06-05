Kars’ta kuraklık masaya yatırıldı

Kars’ta etkili olan kuraklık masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Kars’ta kuraklıktan zarar gören ekili alanlarda bir takım incelemelerde bulundular. Köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediler.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kuraklık bakanlığı harekete geçirdi. Kars Valisi Türker Öksüz, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ve İyi Tarım ve Orman Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel Kars’ta kuraklıktan zarar gören ekili alanlarda bir takım incelemelerde bulundular.

Köylülerle bir araya gelen Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, elinden tuttuğu çiftçiye sen ürettiğin için ben Ankara’dan kalkarak Kars’a geldiğini söyledi.

“Bizden destek endişeniz olmasın”

Dr. Mehmet Hasdemir, “Sen ürettiğin için ben Ankara’dan katlım gittim. Vekilimiz, bakanımız Kars’a gidelim çiftçilerimizin sorunlarını dinleyelim dedi, bizde geldik. Biz sizin yanınızdayız. Senin üretimini devam ettirecek. Ama bir taraftan da hem gıda ihtiyacını, hem de hayvanlarınızın yem ihtiyacını karşılayacağız. Kars’ın güzelliklerinden de bahsedelim. Sıkıntılarınız var ama yine burada İçanadolu’nun bazı bölgelerine göre, Kars’ta bugün sahayı gezdim. Bazı bölgelerimizde gayet iyi, yağış alan yerlerde ekinlerimizin iyi olduğunu da gördük. Endişeniz olmasın, destek bizden, emek sizden bereket Allah’tan diyelim inşallah” dedi.

“Çiftçiyi bu ağır sıkıntıyla tek başına mücadele edecek durumda bırakmayacağız”

Çiftçiyi bu sıkıntıya tek başına mücadele edecek durumda bırakmayacaklarını ifade eden Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu yıl yağışlarda zaten bir azalma var. Bunların biraz mevsimsel dağılımlarında da evvelki yıllara göre biraz problem olduğunu biliyoruz. Bu ister istemez bitkisel üretimi etkileyecek. Ancak ne kadar etkileyecek, biz buna karşı çiftçiye, köylüye hangi enstrümanlarla destek olacağız ve ülkeyi nasıl etkileyecek önemli olanı bu, öncelikle ülke ile alakalı bir şeyler söyleyeyim. Geçen yıl pandemi tesiri etkisiyle zaten Toprak Mahsulleri Ofisi ve sanayicimiz biraz daha stoklu, biraz daha tedbirli davrandığı için ülkede bu yıl rekoltenin azlığını telefi edecek kadar bir stokumuz var. Ayrıca TMO 2,5 milyon ton ithalat izni aldı elinde, yapmak zorunda değil. İthalat izni elinde bulunur. Ama ihtiyaç olursa yapar, böyle bir hazırlığımızda var. Hatta ülkede bir telaş, sanayici açısından ham maddeye ulaşamam korkusu oluşmasın diye TMO bugünden belki de ilk defa hasat sonu satış fiyatını söyledi. Dedi ki sanayiciye korkmayın siz mal almak istediğinizde sadece 20 kuruş farkla hasat sonunda ben bunu size verebileceğim dedi. Bu önemli bizim için ülke açısından, ama bir de tabi asıl emek veren tarlada çalışan ve bütün geleceğini hayat standardını buna bağlayan üreticimiz var, köylümüz var. Burası önemli, oranın ayakta kalması lazım. Zaten sigortalı olanların bir sıkıntısı olmayacak. Sigortası olan büyük bir kesim var. Her ne kadar devletimiz yüzde 50’sini biz karşılıyor olmamıza rağmen, bunu çok yaygınlaştıramadık. Bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 2 ile 20 arasında Türkiye’de sigortalılık var. Bu düşük bir oran ama geri kalanı da önemli sigorta yaptıramadı diye çiftçiyi bizim hükümetlerimizin bakış açısıyla, Cumhurbaşkanımızın bakış açısıyla çiftçiyi bu ağır sıkıntıyla tek başına mücadele edecek durumda bırakmayacağız” diye konuştu.

“Kars’ta, Iğdır’da, Ardahan’da, Erzurum’da bölgenin tamamında çalışma yapıyor”

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, “Özellikle son zamanlarda Kars’ta da kuraklıktan kaynaklı ciddi bir sıkıntı var ve bundan sonrada sıkıntı olacağı gözüküyor. Böyle olunca da bizzat Tarım Bakanlığı’nın uzmanlarının sahada olması gerektiği konusunu paylaştık. Bakanımız da sağ olsun arkadaşlarını talimatlandırdı. Arkadaşları ve ekibi bölgenin tamamındalar. Sadece Kars’ta değil, Kars’ta, Iğdır’da, Ardahan’da, Erzurum’da bölgenin tamamında bir çalışma yapıyorlar. İnşallah bu çalışmanın sonucunda da hem çiftçimize, hem üreticimize, hem hayvancılıkla uğraşan insanımıza destek olacak bir takım mekanizmalar devreye sokulacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dün açıkladılar, inşallah biz bu konuda insanımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bir süre ekili alanlarda incelemelerde bulunan heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

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