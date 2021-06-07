Arpaçay’da fidan dikimi sürüyor

Arpaçay’da alt yapısı biten giriş ve çıkış yolları dikilen fidanlarla daha da güzel görünecek.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Belediye Başkanı Erçetin Altay, park ve refüjlerin ardından ilçe de kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanan giriş çıkışları da yeşillendiriyor. Altay, belediye çalışanlarıyla birlikte fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Arpaçay için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Biz göreve gelirken ilçenin nelere ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Çalışmalarımıza önce alt yapı ile başladık. Ardından yollarımızı yaptık, atıl durumda bulunan parklarımızı yeniden yaparak hizmete açtık. Alt yapı biten cadde ve sokaklarda çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha güzel, daha temiz, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Arpaçay bırakmak, bunun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Başkan Erçetin Altay, başta Ahmet Arslan Caddesi olmak üzere ilçe merkezinde cadde ve sokakları ağaçlandırıyor. Belediye ekipleri, tek tek yapımı tamamlanan caddelerde ağaç dikiyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

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