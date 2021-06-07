Kars’ta bir köyün karantinası kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde uygulanmakta olan karantina bugün sona erdi. Yaklaşık 20 gündür il merkeziyle bağlantısı kesilen köyde, köylüler karantinanın kalmasıyla birlikte şehre inmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Arpaçay ilçesi Küçük Çatma köyünde uygulanmakta olan karantina bugün itibariyle kaldırılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.