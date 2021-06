40 kapılı şehirde sessizlik hakim

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Ani Ören Yeri, 2021 yılının 6 ayını sessiz geçirdi.

Kars merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyünde bulunan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri’nde sessizlik hüküm sürüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri Korona virüs (Covid19) tedbirlerinden dolayı 2021 yılının ilk 6 ayında beklenen ilgiyi göremedi. Ani Ören Yeri bünyesinde Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserleri barındırıyor.

Ani Ören Yeri’ni görmek için İzmir’den gelen Gülseren Karagülle, “Yeniden yaşıyor gibiyim buralarda, bilmiyorum neler yaşanmış, kimler yaşamış ama çok güzel yerler. Ben İzmir’den geliyorum. İzmir’deki güzelliği sanki burada da yaşıyor gibiyim. Çok güzel bir duygu, ben bu zamanları yaşamak isterdim. Ama çok bakım olmamış ona üzülüyorum. Biraz daha düzenli bakımı olsaydı daha iyi olurdu” dedi.



“Böyle yerler her yerde yok”

Tarihi sevdiğini ve fırsatta buldukça tarihi yerleri gezdiğini ifade eden Birol Karagülle, “Ben tarihi seviyorum, tarihi olan bütün yerleri gezdim. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Alparslan Anadolu topraklarına ilk buradan girdi. Güzel yerler ama tabi bakımsız kalmışız. Yani bu suç hepimizin suçu, bakımsız buralar biraz, daha güzel olabilir miydi? Daha güzel olabilir. Değer vermemiz lazım. Böyle yerleri her yerde bulamazsınız, her yerde böyle yerler yok. Türkiye’nin her yeri ayrı bir medeniyet, her yeri güzel, bütün illeriyle güzel, biz şanslı insanların ama bunun kıymetini bilmiyoruz” dedi.

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri salgın nedeniyle 2021 yılının ilk 6 ayını sessiz geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.