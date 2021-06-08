Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

İHA

Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Kars Valisi Türker Öksüz, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerin serginin açılışını gerçekleştirdi.
Kars’ta Halk Eğitim Merkezleri’nde 20202021 yılında kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile yalpan bir birinden güzel eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan parkta düzenlenen serginin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın birlikte yaptı. Müzik dinletisi ve folklör ekiplerinin gösterisinin ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler kursiyerler tarafından açılan stantları gezdi, yapılan ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.
Düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, “Kars’ta toplam 600 kurs açıldı, kurslara 7 bin 694 kurslara katıldı. Ayrıca açık ilköğretimde bin 136, açık lisede 6 bin 176 olmak üzere toplamda 7 bin 694 vatandaşa eğitim öğretim hizmeti verildi. Bu öğretim yılında 15 bin 6 vatandaşımıza ulaşılabilmiştir” dedi.
Kursiyerler tarafından açılan stantları gezen Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.
Öksüz, “Öncelikle bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Burada el emeği göz nuru eserler var. Halk Eğitim Müdürlüğümüz hayat Boyu Eğitim prensibi çerçevesinde her yaştan, her eğitim seviyesinden insanımıza hizmet veriyoruz. Okula giden, gitmeyen, okul yanında eğitim almak isteyen, bilgi becerisini artırmak isteyen bir meslek edinmek isteyen herkese biz Halk Eğitim merkezlerimizde eğitim veriyoruz. Böylece hem kursiyerlerimiz bilgi becerilerini artırıyor. Bi yandan kendi aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda sosyalleşme ortamı da oluşuyor. İnsanımıza bu vesileyle hizmet ediyoruz. Bu sergilerin bir önemi de şurada, geleneksel sanatlarımız var. Kültürümüzün bir parçası olan, el sanatlarımız var. Sergiler el sanatlarımızı yaşatmak ve bu kültürümüzün parçası olan el emeği göz nuru eserleri gelecek nesillere aktarmak, unutturmamak, onun için biz her yaştan insanımıza hayat boyu öğretme prensibi çerçevesinde eğitmeye öğretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Sergide yer alan bir birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 kapılı şehirde sessizlik hakim
YEREL HABERLER 40 kapılı şehirde sessizlik hakim
Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor Proje kapsamında tarihi binalarda restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor Proje ...
Kars’ta bir köyün karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köyün karantinası kaldırıldı
Yüzbaşı Faik Bey’in mezarlığının durumu içler acısı
YEREL HABERLER Yüzbaşı Faik Bey’in mezarlığının durumu içler acısı
Arpaçay’da fidan dikimi sürüyor
YEREL HABERLER Arpaçay’da fidan dikimi sürüyor
Karslı Milli atlet madalyaya doymuyor
YEREL HABERLER Karslı Milli atlet madalyaya doymuyor
Kars’ta LGS heyecanı
YEREL HABERLER Kars’ta LGS heyecanı