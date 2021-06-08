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Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı

DHA

Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı


İlhami TURAN/ KAĞIZMAN (Kars), (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesine 35 kilometre mesafedeki Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel hayatını kaybetti, 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesinde meydana geldi. Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan Eyüp Bozyel (19) kurtarılamayarak hayatını kaybeti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN
2021-06-08 15:42:20

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