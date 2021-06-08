Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)

KAZA KURBANI AVUKAT AVUNCA TOPRAĞA VERİLDİ
Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyündeki keşif sonrası meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Metin Avunca için saat 21.00´de ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Avunca, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk´ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi İzmir´e gönderileceği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden Eyüp ve Gülcihan Bozyel kardeşlerin de yarın toprağa verileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN
2021-06-08 22:03:15
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