Şehit astsubay memleketine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit astsubay memleketine uğurlandı

İHA

Şehit astsubay memleketine uğurlandı

Kars’ta göreve gittiği sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma astsubayın naaşı düzenlenen törenle memleketi İzmir’e uğurlandı.
Kars’ın Kağızman ilçesi Karagüney köyüne keşif yapmak için giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk için Kars Harakani Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.
Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Öztürk’ün öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.
Yapılan duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi İzmir’e uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.
Düzenlenen törene, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Özgür Nuhut, denetleme maksadıyla Kars’ta görevde bulunan 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Başsavcı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 ...
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit, 1'i avukat, 3 sivil öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit, 1'i avukat, 3 sivil ...
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (2)
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 ...
Kars’ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil ...
Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 ...
Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
40 kapılı şehirde sessizlik hakim
YEREL HABERLER 40 kapılı şehirde sessizlik hakim
Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor Proje kapsamında tarihi binalarda restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor Proje ...
Kars’ta bir köyün karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köyün karantinası kaldırıldı
Yüzbaşı Faik Bey’in mezarlığının durumu içler acısı
YEREL HABERLER Yüzbaşı Faik Bey’in mezarlığının durumu içler acısı
Arpaçay’da fidan dikimi sürüyor
YEREL HABERLER Arpaçay’da fidan dikimi sürüyor
Karslı Milli atlet madalyaya doymuyor
YEREL HABERLER Karslı Milli atlet madalyaya doymuyor