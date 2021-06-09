Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesi memleketine uğurlandı



KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde keşiften dönen askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün (30) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel yaşamını yitirdi, Gülcihan ile Bozyel, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk şehit oldu. Avukat Metin Avunca'nın nişanlısı Gülcihan Bozyel de Kağızman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için bugün saat 10.30'da Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende, özgeçmişi okunan Şehit Öztürk'ün cenazesi yapılan duaların ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı.

Karagüney köyünde yaşayan hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in cenazeleri öğlende kent merkezinde toprağa verilecek.

Avukat Metin Avunca´nın cenazesi ise dün gece ilçe mezarlığında toprağa verilmişti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-06-09 11:58:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.