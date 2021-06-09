Obsidiyen taşı coğrafi işaret alıyor

“Sarıkamış Obsidiyen Taşının Coğrafi İşaretinin Alınması” projesi için ilk adım atıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilen Sarıkamış Obsidiyen Taşının Serhat Bölgesi’nin tanıtımına büyük fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) yararlanıcısı olduğu “Sarıkamış Obsidiyen Taşının Coğrafi İşaret Alması” projesi için başvuruda bulunuldu. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde zengin yatakları bulunan, süs eşyası ve son yıllarda tıp, mimari gibi alanlarda kullanılan Obsidiyen Taşı, 2017 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) numunesi yollanarak analiz ettirilmişti.

Sarıkamış Obsidiyen Taşı, genellikle siyah ve kahverengi renklerde olup tamamen volkan camından oluşmaktadır. Türkiye’de ve dünyada birçok örneği olan taş ve cam işleme sanatlarının bölge ekonomisine önemli katkısı olmuştur.

SERKA tarafından yapılan Sarıkamış Obsidiyen Taşının Coğrafi İşaret başvurusunun onaylanmasının, Serhat Bölgesinin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sunması hedefleniyor.

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