Kağızman’da bir köyün karantinası kaldırıldı

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Kars’ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kağızman’a bağlı Günindi köyünde Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında alınan karantina son buldu.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Günindi köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.

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