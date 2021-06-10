Akyaka’da jandarma silah ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyaka’da jandarma silah ele geçirdi

İHA

Akyaka’da jandarma silah ele geçirdi

Akyaka’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Kars’ın Akyaka ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan ev aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet el yapımı kesici delici alet ve silahlara ait 76 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma, silahları kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca’yı andı
YEREL HABERLER Kars Barosu hayatını kaybeden Avunca’yı andı
Kağızman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden örnek çalışma
YEREL HABERLER Kağızman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden örnek ...
Borazanlı Tabya can çekişiyor
YEREL HABERLER Borazanlı Tabya can çekişiyor
Kağızman’da bir köyün karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Kağızman’da bir köyün karantinası kaldırıldı
Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden açık havada sinema keyfi
YEREL HABERLER Sarıkamış Karapınar İlk ve Ortaokulu Yöneticilerinden ...
Obsidiyen taşı coğrafi işaret alıyor
YEREL HABERLER Obsidiyen taşı coğrafi işaret alıyor
Kars’ta bir işyerinde silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta bir işyerinde silah ele geçirildi
Kars metruk binalardan temizleniyor
YEREL HABERLER Kars metruk binalardan temizleniyor
Sarıkamış’ta “Yeteneğimin Farkındayım” projesi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta “Yeteneğimin Farkındayım” projesi
Askeri aracın devrildiği kazada ölen 2 kardeş, toprağa verildi
YEREL HABERLER Askeri aracın devrildiği kazada ölen 2 kardeş, ...
Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün cenazesi memleketine ...
Şehit astsubay memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit astsubay memleketine uğurlandı
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (3)
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 ...
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit, 1'i avukat, 3 sivil öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit, 1'i avukat, 3 sivil ...
Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 sivil öldü (2)
YEREL HABERLER Keşif dönüşü kaza: 1 asker şehit oldu, 1'i avukat, 3 ...
Kars’ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 3 sivil ...
Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 ...
Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kars’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
40 kapılı şehirde sessizlik hakim
YEREL HABERLER 40 kapılı şehirde sessizlik hakim