Kars’ta Kovid-19 mücadele kapsamında aşılama devam ediyor

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Kovid19 salgını ile mücadelede en önemli silah olan aşılama programının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Lazoğlu, Kovıd19 aşısı uygulanacak grupların belirlenmiş olduğunu, bu gruplar doğrultusunda aşı takvimi oluşturulduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Kovid19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplar doğrultusunda aşı takvimi oluşturulmuştur. Kademeli olarak ilerleyen aşı takvimi ile amaç en yakın zamanda tüm halkın aşılanması tamamlanarak toplumsal bağışıklanma ile daha az risk altında bir yaşam oluşturmaktır” dedi.

Lazoğlu, “Şu an aşı takviminde sırası gelen meslek grupları ve risk grubunda yer alan vatandaşlarımız, kronik hastalar, sırası gelen yaş guruplarının 45 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, 14.06.2021 tarihinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, aşılamasına geçiş yapmış bulunuyoruz. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız MHRS mobil uygulamasından, eNabız uygulamasından veya 182 MHRS hattından randevu alarak Merkez ve ilçe devlet hastanelerinde, Kafkas üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, Aile Hekimlerinde aşılarını olabilirler. Vatandaşlarımızın aşılamalarının hızlı ve kısa sürede tamamlanması için mesai saatleri sonrası ve hafta sonları Devlet hastanelerinde aşılama hizmeti kesintisiz devam etmektedir” diye konuştu.

Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, Kovid 19 hastalığı ile savaşta aşılama devam ederken, rehavete kapılmadan en başından beri sürekli hatırlatılan maske, mesafe ve hijyen kuralı unutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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