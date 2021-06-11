Belediye yol çalışmalarını sürdürüyor

Kars’ta yol çalışmaları aralıksız devam ediyor, ana yollarda sıcak asfalt çalışması yapan belediye, ara cadde ve sokakları ise kilit parke taş ile döşüyor. Belediye’nin yol çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği yol çalışmaları ara sokak ve caddelerde sürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce yolu olmayan ve uzun yıllar ihmal edilen İstasyon Mahallesi, Taşlı Harman Sokak, Bülbül Mahallesi, Kemal Paşa Sokak’ta kilit parke taş yol yapıyor. Halı deseni gibi işlenen yollar, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Cadde ve sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları kent genelini kapsayacak şekilde yürütülecek.

Öte yandan belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ederken, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde mahalleler, cadde ve sokaklar daha modern bir hale kavuşurken, vatandaşlarda uzun yıllar sonra modern yollara kavuşmanın keyfini çıkaracak.

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