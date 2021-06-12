Turizm cennetinde 'Çevre Temizlik Çalışması' yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla temizlik yapıldı.

Türk Tarım Orman Sen İlçe Temsilciliğinin düzenlenen etkinlik, ilçe merkezindeki TOKİ Konutları önünden başladı. Türk Tarım Orman Sen İlçe Temsilcileri, Sarıkamış Ülkü Ocakları üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte İstiklal Mahallesindeki çöpler topladı. Toplanan çöpler belediye temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

Çevre Koruma Haftası kapsamında çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına özel bir etkinlik düzenledi. “Temiz bir gelecek için birlikte ilerliyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe eline torba alarak çevre gönüllüsü yüzlerce vatandaş hep birlikte çöp toplandı.

“Senede bir hafta kutlayarak çevre bilinci oluşturamazsınız”

Bu tarz etkinliklerin farkındalık oluşturmak adına her hafta yapılması gerektiğini vurgulayan Türk Tarım Orman Sen Sarıkamış İlçe Temsilcisi Erol Turut, “Dünya Çevre Günü nedeniyle pandemi kurallarına uyarak küçük bir etkinlik düzenleyerek, çevre temizliğine dikkati çekmek istedik. Etkinliğimize destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Çöp toplama etkinliğine karılan Çevre Gönüllüsü Ayhan Kaya, “Bugün bir farkındalılık etkinliği yapıldı. Pandemi dolayısı ile küçük bir etkinlik yaptık. Ancak buradaki amaç farklı bir farkındalık oluşturmak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sarıkamış İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Şahin ve Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin ise emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

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