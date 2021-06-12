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SERKA, kaşar ve işletmeler için strateji belirleyecek

İHA

SERKA, kaşar ve işletmeler için strateji belirleyecek

Serhat Kalkınma Ajansı'nın "Kars ve Ardahan İllerindeki Kaşar Peyniri Üreten İşletmelerin Analizi" raporunun hazırlanması için sözleşme imzalandı.
Yüklenici firma ile imzalanan sözleşmeyle TRA2 bölgesinde yer alan Kars ve Ardahan illerinde hizmet veren süt işletmelerinin güçlü ve zayıf yönleri rapor haline getirilecek.
SERKA'nın desteğiyle oluşturulacak rapor ile Kars ve Ardahan’da üretim yapan süt işletmelerinin marka, insan kaynakları, teknolojisi, toplam kalite yönetimi analiz edilerek, üretilen ürünlerin geliri ve pazar büyüklüğü ortaya koyulacak.
Raporun hazırlanma sürecinde, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kurul Üyeleri, Kars ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odaları ile bu sektörde üretim yapan işletmelerle işbirliği yapılarak, sektör işletmeleri ile yüz yüze görüşmeler, odak grup toplantıları ve anket çalışmaları gerçekleştirilecek.
Tüm bu çalışmaların sonunda ortaya çıkarılan rapor doğrultusunda süt işletmeleri sektörüne dair kısa, orta ve uzun vadeli stratejik eylem planları oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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