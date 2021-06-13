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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta saman yüklü tır orta refüje çıktı

İHA

Kars’ta saman yüklü tır orta refüje çıktı

Kars’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, orta refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, tır maddi hasar gördü.
Kaza, KarsErzurum Çevreyolu’nda meydana geldi. Selim İstikametinden Kars’a seyir halindeki sürücünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü tır, Cumhuriyet Köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, önce refüje çarptı. Ardından refüjün korkulukların yıkarak orta refüje çıktı. Yaklaşık 50 metre orta refüjde giden tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücünün durdurduğu tır orta refüjde kaldı.
KarsErzurum çevre yolunu kullanan vatandaşlar, orta refüjde tırı gürünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliği alarak inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmazken, kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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