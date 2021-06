BTK'nın önemli ayağı Kars Lojistik Merkezi´nde gümrükleme işlemi başlıyor

KARS, (DHA)ASYA ile Avrupa´yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK)

hattının önemli merkezlerinden olan Kars Lojistik Merkezi, önümüzdeki hafta içinde

gümrükleme işlemlerine başlayacak.

AK Parti Kars Milletvekili, 65'inci Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, birinci etabı tamamlanan Kars Lojistik Merkezi´nde gümrükleme işleminin bir hafta içinde başlayacağını söyledi. 19 hat üzerinde, 400 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Kars Lojistik Merkezi'nin birinci etap ve demir yolu bağlantısı, tamamlanıp faaliyete geçti. Yapımına 2017 yılında başlanan ve merkez geçici kabulünün ardından, 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren taşıma ve trafik işlemlerine açılan Kars Lojistik Merkezi´nde gümrükleme işlemlerine de hafta içinde başlıyor.

Kars Lojistik Merkezi'nin 21 Mayıs itibarıyla fiilen hizmete başladığını söyleyen Milletvekili Ahmet Arslan, gümrükleme işlemlerinin de bu hafta içerisinde burada yapılacağını söyledi. Kars Tren Gar´ında gümrükleme işlemi yapılmayacağını hatırlatan Arslan, "Dolayısıyla ister Orta Asya ve Gürcistan üzerinden Türkiye´ye gelen trenler, ister batıdan Türkiye üzerinden gelip Orta Asya´ya gidecek trenler olsun bütün bu trenlerin gümrükleme işlemleri Kars Lojistik Merkezi´nde yapılacak. Bu çok önemli bir şey. Yani Kars merkezinde Kars Tren Gar´ının da yükünü artırmadan, sıkıntıya sokmadan Kars Lojistik Merkezi´nde bu işlemin yapılacak olması çok önemli ve çok değerli. Bunun için hem Ticaret Bakanlığımıza hem de Kars Lojistik Merkezi´nde hizmet verecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BTK, 2021 YILININ İLK 5 AYINDA 230 TREN VE 260 BİN TON YÜKE HİZMET ETTİ

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu başlarken, Azerbaycan ve Gürcistan´la projeyi yürütürken özellikle Kazakistan´ın, Çin´in de bu projenin paydaşı olacağını düşündüklerini ve onlarla birlikte yol aldıklarını hatırlatan Arslan, "Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki; açıldığı

3 Kasım 2017'den bugüne kadar yaklaşık 900 trene ve yaklaşık 1 milyon ton yüke hizmet etmiş. Aslında önemli bir tarihteyiz, açıldığı günden bugüne 1 milyon ton yüke hizmet etmesi çok değerli, çok kıymetli. Farklı bir memnuniyetimiz ise yük miktarı her sene ikiye katlıyor, bu sene de daha ilk 5 ayda, Haziran ayı başı itibarıyla yaklaşık 230 tren ve 260 bin ton yüke hizmet etmiş durumda. Yani yılın üçte birinde bu rakamı yakalamışsak inşallah yılın tamamında bir rekorla bu devam edecek" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE DEMİR YOLU PROJESİ HERKESİN İMDADINA YETİŞTİ'

Pandemi döneminde de uluslararası geçişler ve taşımacıların kısıtlandığı bir ortamda Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun herkesin imdadına yetiştiğini vurgulayan Arslan, "Çünkü ham maddenin ve mamul maddenin kesintisiz sürmesi gerekiyordu. Hele ki ülkemizin ihracatının rekor kırdığı bir dönemde gerçekten Bakü-Tiflis-Kars çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Gelelim Kars ve Lojistik Merkezi´ne; tabi Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bundan sonra her sene katlayarak yük taşımaya başlayacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hazırlıkları yapıyor. İnşallah uluslararası yolcu taşımacılığına da başlayacak. O yüzden Kars böyle bir merkez olunca da haklı olarak Lojistik Merkezi artık çok daha önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Lojistik merkezimizin altyapısını zaman zaman sizlerle takip etmiştik. Bitti, artık hizmet veriyor ve bu bizim için ve uluslararası taşımalar anlamında da çok önemli ve çok değerli" diye konuştu.

İSTİHDAM KONUSU 2'NCİ ETAPLA BİRLİKTE HAYATA GEÇİRİLECEK

Karslıların lojistik merkezinin oluşturacağı istihdamı da çok yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen AK Parti Milletvekili Arslan şunları söyledi:

"Şunu ifade edeyim; altyapıyla birlikte trenler gümrükleme işlemleri de dahil, Kars Lojistik Merkezi´nden hizmet alıyor ama Kars Lojistik Merkezi´nin bir de şu an Bakanlığımızla beraber takip ettiğimiz 2'nci etabı var. İkinci etap çalışmaları yürüyor. Çalışmalarıyla birlikte lojistik merkezinin içinde insan gücüne dayalı çalışmalar başlayacak, asıl istihdam o zaman oluşacak. Dolayısıyla istihdamı biz ikinci etapla birlikte bekliyoruz ve hemşerilerimiz de inşallah ikinci etapla birlikte, artık yüzlerle değil, belki binlerle ifade edilen bir istihdam imkanına kavuşmuş olacaklar. O yüzden hemşerilerimiz biraz daha sabırlı olsunlar, trenlerin lojistik merkezine girdiğini görünce, `bunlar 500-1000 kişi istihdamından bahsetmişti artık 500 kişi, 1000 kişi işe başlayacak´ zannetti. Biraz sabretsinler, ikinci etapla, üst yapılarla birlikte fiilen lojistik merkezinde yük hareketi, üretim olduğu zaman inşallah istihdam da çok ciddi bir şekilde artacak ve gelecekte çok daha büyük rakamları konuşuyor olacağız. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Gümrükleme işlemlerinin de 1 hafta içinde Kars Lojistik Merkezi´nde yapılacak olması çok değerli. O yüzden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-06-13



