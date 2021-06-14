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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel haber) Köyden şampiyonluğuna uzanan yol

İHA

(Özel haber) Köyden şampiyonluğuna uzanan yol

Balkan şampiyonu, Avrupa 3’üncüsü ve Türkiye şampiyonu milli atlet Tuğba Toptaş, köyünde hayvan bakıyor, köy işlerinde ailesine yardım ediyor, ev işlerinden kalan zamanı ise antrenman yaparak geçiriyor.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Beyköy’de yaşayan 21 yaşındaki şampiyon sporcu Tuğba Toptaş, en büyük desteği ailesinden alıyor. İzinli olduğu günlerde köyüne, ailesinin yanına giden başarılı sporcu, evde olduğu zamanlarda ev işleri yapıyor, kazlara bakıyor, ahıra girerek hayvanlara yem veriyor. İşlerini bitirdikten sonra köyün altına inerek 1920 Haziran tarihinde Romanya Cluj’da yapılacak olan 'Avrupa Milletler Kupası' şampiyonasına hazırlanıyor.

Birgül Toptaş: "Tezek topluyor, inekleri sağıyor"
Tuğba Toptaş’ın evde olduğu zamanlarda kendisine ev işlerinde yardımcı olduğunu belirten anne Birgül Toptaş, “Kızım tezek topluyor, inekleri sağıyor. Ev işlerini yapıyor. Spor yapıyor, Tuğba ile gurur duyuyoruz" dedi.

Erdoğan Toptaş: "Tuğba piste, koşuyor, biz eve koşuyoruz"
Kızının 15 günde bir köye geldiğine dikkat çeken baba Erdoğan Toptaş, "15 günde bir geliyor, geldiğinde her şeye yardım ediyor. onunla gurur duyuyoruz. Yarışları olduğu zaman onunla birlikte aynı heyecanla onunla devam ediyoruz. Kızım piste koşarken, bizde evde koşuyoruz" diye konuştu.
1920 Haziran tarihinde Romanya Cruj’da düzenlenecek olan Avrupa Milletler Kupası Şampiyonası hazırlıklarını Kars’ta Antrenörü Bahattin İnce ile birlikte sürdüren Tuğba Toptaş, köyde olduğu zamanlarda da hocasının verdiği program doğrultusunda çalışmalarını köyde de sürdürüyor.

Tuğba Toptaş: "Türkiye’ye madalya ile döneceğim"
Romanya’da ayyıldızlı bayrağı dalgalandıracağını ifade eden milli atlet Tuğba Toptaş, "Genelde köyde olduğum zamanlar tezek topluyorum, hayvanlara bakıyorum. Evdeki işlerimi bitirdikten sonra yarım saat dinleniyorum. Daha sonra köyün altına iniyorum. Yaklaşık 2 saatlik bir antrenman yapıyorum. Ayın 19’unda Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Milletler Kupası, Romanya’da yapılacak. Orada en iyi şekilde Türkiye’yi temsil edeceğime söz veriyorum. Madalya ile döneceğim" şeklinde konuştu.
Tuğba Toptaş, başarılı olmasında çok büyük katkıları olan başta ailesi olmak üzere Antrenör Bahattin İnce, Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk, Kars Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Nedim Aslan ve antrenörünün eşi Kader İnce’ye teşekkür etti.
Balkan şampiyonu, Avrupa 3’üncüsü ve Türkiye şampiyonu milli atlet Tuğba Toptaş, Kars’a 56 kilometre uzaklıkta bulunan Beyköy’de yaşıyor. Antrenör Bahattin İnce’nin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde başarı basamaklarını birer birer çıktı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Toptaş ailesinin 3 çocuğundan 2’incisi olan Tuğba Toptaş, yaptığı antrenmanlar sonrası katıldığı birçok yarışmada başarılı sonuçlar elde etti. Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğrencisi olan Toptaş, 1920 Haziran tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek Avrupa Milletler Kupası Şampiyonası’nda Türkiye ve Kars’ı temsil edecek.

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