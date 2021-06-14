Kaymakam Çakas, köylülerle bir araya geldi

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Kayaköprü köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.
Kaymakam Özbek, bir araya geldiği köylülerin sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Kars’ın Akyaka ilçesi kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, köy ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeye bağlı köyleri tek tek gezen Çakas, köylerde yapılan çalışmaları yerinde görüyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
Bir süre köylülerle buluşan kaymakam Çakas, köylülerden köylerine yapılan çalışmalara sahip çıkmalarını istedi. Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, daha sonra Kayaköprü köyünden ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.