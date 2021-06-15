Kurtlar kent merkezinde koyun sürüsüne saldırdı

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Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. 20 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Halit Paşa Mahallesinde hayvancılık yapan Şevki Kuş’un ahırında bulunan koyunlar gece yarısı kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısında 20 koyun telef oldu. Gece yarısı 03.00 sıralarında ahırdan gelen sesler üzerine sürü sahibi Şevki Kuş 20 koyunun parçalandığını 7 koyunun ise yaralı olduğunu gördü.

Kars il merkezinde yaşanan kurt saldırısı vatandaşları şaşırttı.

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