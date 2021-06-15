Ağıla giren kurt, 22 koyunu telef etti

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KARS, (DHA)KARS'ta ağıla giren kurt, 22 küçükbaş hayvanı telef etti, 15'ini de yaraladı.

Halit Paşa Mahallesi'nde besici Şevki Kuşari'ye (63) ait ağıla dün gece saatlerinde kurt girdi. Hayvanlara saldıran kurt, 37 koyundan 22´sini telef etti, 15´ini de yaralandı. Sabah saatlerinde yemleme yapmak için ağıla giren evli 4 çocuk babası Kuşari gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Şevki Kuşari´nin ihbarı üzerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Tek mal varlığı olan koyunlarının ölümü ile büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Şevki Kuşari, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-06-15 10:57:55



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