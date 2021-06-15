Vali Öksüz, kavılca buğdayı ekilen tarla incelemede bulundu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkılı kavılca buğdayı ekilen tarlada incelemelerde bulundu.

Öksüz, Arpaçay İlçesi’nde Kavılca Buğdağı ekilen bin dekar araziden birisi olan 55 dekarlık tarlayı yerinde gördü, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş’dan bilgi aldı.

Vali Türker Öksüz, “İçerisinde bulunduğumuz Pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin önemi bir kez daha artmıştır. Bu kapsamda doğal ve sağlıklı ürünlerimizden olan Kavılca Buğdayı’nın yaygınlaştırılması ve üretimin arttırılması amacıyla İlimizde 2020 yılı üretim sezonu için, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan “Kavılca Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 174 üretici eliyle 35 bin kilo Kavılca Buğdayı tohumu ekilişi gerçekleştirilerek yaklaşık 250 Ton ürün elde edilmiştir” dedi.

Öte yanda kavılca buğdayı ekiminde devamlılığının sağlanması amacıyla, 2021 yılı üretim sezonun da Kars ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı “Ardahan ve Kars İli Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Ardahan İli Çıldır İlçesinde bin 500 dekar, Kars Arpaçay İlçesinde bin dekar olmak üzere toplam 2 bin 500 dekar alanda Kavılca Buğdayı ekimi yapıldı.

Proje kapsamında yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 Çiftçi katkılı 22 bin 500 kilo Kavılca Buğdayı tohumu Arpaçaylı üreticileri marifeti ile toprak ile buluştu. Ayrıca Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda Uno Firması ile proje kapsamındaki üreticiler Dijital Tarım Pazarı üzerinden sözleşme imzalayarak üretilen ürünlerinin pazarının oluşturulması sağlanmıştır. Uno Firması 2021 yılında ihtiyacı olan Kavılca Buğdayını Kars ve Ardahan’dan temin edecek.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Arpaçay’da kavılca buğdayı eken üreticiyi tarlada ziyaret etti. Üreticiye proje kapsamında 55 dekar alanda üretim yapması için bin 170 kilo Kavılca Buğdayı tohumu yüzde 75 destekli olarak verilmiş olup, üretici Nisan ayının son haftasında ekimini gerçekleştirdi.

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