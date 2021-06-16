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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ın tek asma köprüsü yeniden yapılıyor

İHA

Kars’ın tek asma köprüsü yeniden yapılıyor

Kars’ta bulunan ve 110 metre uzunluğunda olan Asma Köprü yeniden yapılıyor.
Geçen yıl yaşanan fırtına yıkılan ve Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde bulunan Asma Köprü’nün çelik kulelerinin montajı yapılıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yapımına başlanan Asma Köprü tamamlandığında Küçük Aküzüm ve Büyük Aküzüm köylerini ile birlikte yaklaşık 19 köyü yeniden bir birine bağlayacak.
Küçük Aküzüm köyünde yapımı devam eden Asma Köprü çalışmalarını Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, yerinde gördü. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakas, köyleri bir birine bağlayan Asma Köprü’nün yapımın kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını belirtti.
Kaymakam Nur Sevinç Özbek, Çakas Küçük Aküzüm köyü muhtarı Teoman Gelekçi ile birlikte bir süre bölgeyi gezdi, Kaymakam Çakas, daha sonra bölgeden ayrıldı.
“Üzerinden gelinler geçiyordu”
Yıkılmadan üzerinden gelinlerin geçtiği Asma Köprü, yeniden o güzel günlerine kavuşması için yapılıyor. Kars Valisi Türker Öksüz’ün da yakından takip ettiği Asma Köprü’de yürütülen çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan ve Osman Cengiz’den takip ediyor. Genel Sekreter yardımcıları hemen hemen gün Küçük Aküzüm köyüne gelerek burada yapılan çalışmaları bizzat takip ediyor.
“Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi”
110 metre uzunluğundaki zemini tahta olan 2,5 metre genişliğinde ve 35 yıldır ayakta kalmayı başaran Akyaka ilçesi küçük Aküzüm köyünde bulunan 36 yıllık Asma Köprü TürkiyeErmenistan Sınırındaki 19 köye hizmet veriyor. Asma Köprü’nün altından Kars Çayı geçiyor. Asma Köprü’den geçmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ise hem yürüyerek hem de arabalarıyla asma köprüden geçmenin heyecanını yaşıyorlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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