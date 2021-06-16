SERKA desteğiyle köylerde ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kafkas Üniversitesi'nin sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı. Projeyle, köylerde yaşayan dezavantajlı vatandaşlara ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kafkas Üniversitesi'nin projesi hayata geçirilecek. Kovid19 salgını sürecinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin çoğunun kapanması nedeniyle sağlık taramasına gidemeyen, Kars merkez ve köylerinde yaşayan kadın, yaşlı, çocuk ve engeli olan bireylere ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak.

Proje kapsamında dezavantajlı durumda olan vatandaşlara yerinde tanı konularak, tedavi ihtiyacı olan bireyler en yakın ağız ve diş sağlığı merkezine yönlendirilecek.

Ayrıca, vatandaşlara eğitimler verilerek, genel sağlığın önemli bir bileşeni olan ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturulacak. Projeyle, diş tedavisinin ön muayenesinin kolaylaşması ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

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