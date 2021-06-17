AK Parti Kars Milletvekilleri Vadi Projesi’ni masaya yatıracak

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, kentte yapımı devam eden ‘Kars Vadisi Projesi’ çalışmalarını yerinde görerek açıklamalarda bulunacaklar.

Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, son günlerde sık sık gündeme gelen Kars Çayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar.

Başta Kars Çayı’nın ıslahı olmak üzere Arıtma Tesisi ve çevre düzenlemesiyle ilgili DSİ Bölge Müdürü ve ilgili personeliyle bira araya gelecek.

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