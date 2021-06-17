Kars’ta Peynir Müzesi’nde çalışmalar sürüyor

Kars’ta, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüleceği projede restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık bin metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi çalışmalar devam ederken, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde gördü, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars gravyer peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars’ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yanı sıra tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabya'nın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile tarihi eserin kurtarılması ve yeni turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında kentte peynirciliğe yeni bir ivme kazandıracak projede sona gelindi. Müzede yer alan malzemelerin getirildiği görülürken, projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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