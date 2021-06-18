Kars Çayı arıtma tesisiyle temiz akacak

Kars Çayı Güneş Enerjili Biyolojik Arıtma Tesisi ve Kolektör hatlarıyla temiz akacak.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü (DSİ) Bölge Müdürü Şükrü Baysal ile birlikte Kars Çayı’nın geçtiği bedesten bölgesinde bir araya geldi.

Milletvekilleri Aslan ve Kılıç, Kars Çayı’na karşına dış etkenlerin kolektör hatlarıyla Güneş Enerjili Biyolojik Arıtma Tesisi’ne bağlanacağını belirttiler.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım, Orman Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Tarım, Orman Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu 177 milyon liralık bir proje, şimdiki bedelle, belki 250300 milyon lirayı geçecek. 300 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz. Bu ne yağacak şehirdeki bütün atıkları Kars Çayı’na şu anda deşarj edilen bu kokuya sebep olan kirliliğe, çirkinliğe sebep olan hatta sonra gidip Kars Barajı’na karışacak olan ve barajı da kirletecek olan bu durumu, yapacağımız arıtma tesisinin kolektörleriyle, buradan 2 kilometre ileride arıtma kısmı olacak oraya sular gidecek, orada arındıktan sonra temizlenmiş olarak sulama suyunda kullanılabilecek bir şekilde Kars Barajı’na toplanacak, oradan da sulamada kullanacağız. Yani süreç çok hızlı yakın zamanda ihalesini yaparak Kars’ı yüz yıllardır belki süren bu sıkıntıyı en yakın zamanda ortadan kaldıracağız” dedi.

Daha sonra söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan, “Kars açısından çok önemli, çok kıymetli bir mekan, özellikle Gazi Kars’ın manevi hamisi Ebul Hasan Harakani’nin yattığı bir mekan, buradan başlayarak biz ona da layık evlatlar olmak için biz Cumhurbaşkanımızın riayetinde biz yıllardır çalışıyoruz. Sizlerede etap etap buna şahit oluyorsunuz. 2011 yılında milletvekili olduğumuz andan itibaren biz dedik ki sadece Evliya Cami’nin etrafı değil, bu bölgenin tamamının ihya edilmesi lazım ve kale eteklerindeki gecekondulaşmanın da ortadan kaldırılması lazım. Ciddi kaynaklar aktarıldı. Aktarılan bu kaynaklarla valiliğimiz buraların ihyası konusunda ciddi bir mesafe aldı. Bu bölgede yatırımlar yapılırken, özellikle Kars Çayı’nın da arıtılması konusunda o dönem ciddi bir mesai harcadık. Çevre Bakanlığımız İPA fonlarından bu projeyi yapabileceğini söyledi. Öyle olunca da biz o projenin takipçisi olduk. Çok uzunca süreçler devam etti. İPA programlarından proje yapmak çok uzun zaman alıyor. 78 sene o süreçler yürütülürken, yani Avrupa Birliği fonlarından gelen Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir fon oradan projelere kaynak aktarıyorlar. Günün sonunda dendi ki, ‘hayır biz buraya bu kadar para veremiyoruz.’ ‘Bu kadar para ayıramıyoruz.’ Tabiri caizse ne haliniz varsa görün. O zaman’da Karslılar olarak ne haliniz varsa görün diyecek halimiz yok. Dönemin bakanı DSİ’nin yapması konusunda talimatlandırdı. İhale süreci başladı, ihale süreci başladı ama 172 milyon liralık bir proje çıktı ortaya özellikle bu tip projeler için ayrılan kaynağı düşündüğünüzde bu rakam çok büyük rakam, emin olun adım adım takip ederek çok zor bir dönemde yatırım programına girecek projelerin şekillenmiş olduğu bu dönemde projeyi yatırım programına koyduk” dedi.

Öte yandan Güneş Enerjili Biyolojik Arıtma Tesisi ve Kolektör hatları inşaatları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Biyolojik Arıtma Tesisinin kapasitesi 50.000 metreküp/gün olup Kars ilinin 2054 yılı nüfusu olacağı öngörülen 140 bin 697 kişiye hizmet verecek.

Kars Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programına alınmış ve ihale sürecine başlanması için gerekli izin alınmasına müteakip inşaat çalışmalarına başlanacak.

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