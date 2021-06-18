Kars’a turistler gelmeye başladı

Kars’a uzun süreden sonra yabancı turistler gelmeye başladı. Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından kademeli normalleşme süreciyle birlikte Kars Kalesi ve Kümbet Camisi ziyaretçilerini ağırladı.

Kars’ın tarihi değerlerinin başında yer alan Kars Kalesi ve Kümbet Cami (12 Havariler Kilise) yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kümbet Cami ve hemen yanı başındaki Evliya Cami, Hasanı Harakani Türbesi Kars’a gelenlerin akınına uğruyor.

Kovid19 salgını dolayısıyla uzun süre sessizliğe bürünen Kars’a kentte gelen turistlerle birlikte canlanmaya başladı. Kentte gelen yerli ve yabancı turistler güneşli havada tarihi mekanların gezmenin keyfini çıkardı.

Bir yıl aradan sonra İzmir’den Kars’a geldiğini ifade eden vatandaş, “Salgın nedeniyle bir yıl aradan sonra tekrar Kars’a geldim. Tarihi, kültürü, sanatı ve doğasıyla bütünleşen Kars her mevsim insanları kendine çekiyor. Kars tarihi dokusuyla, doğasıyla, havasıyla tek kelimeyle süper bir yer. Türkiye’de görülmesini gereken en önemli yerlerden birisi Kars’tır” dedi.

Kars kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerle renklenmeye başladı. Kümbet cami, 12 Havariler Kilisesi’ni ziyaret eden misafirler, buradan Kars Kalesi’ne çıkıyor. Yerli ve yabancı turistler daha sonra otobüslere binerek Ani Ören Yeri’ne gidiyor.

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