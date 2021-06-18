Kars’ta vaka sayısı arttı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) vakalarında artık görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre vaka sayılarında artış görülen iller arasında Kars’ta yerini aldı.

Kars’ta alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış görülmesi dikkat çekerken, vaka sayılarında artışlara Kars’ta dışından kentte çeşitli sebeplerden dolayı gelen vatandaşların neden olduğu ileri sürüldü.

Özellikle yaz ayı itibariyle kentte dışında bulunan Karslıların yazı geçirmek için Kars’a gelmeleri vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

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