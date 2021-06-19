Kars’ta gün batımında kartpostallık görüntüler

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Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Selim ilçesi Bayburt Barajı’nda kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gün batımıyla birlikte kızıla bürünen güneşin baraj gölüne yansıması görenleri büyüledi.

Her mevsimi bir başka güzel olan Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünerek göle yansıması fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi.

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