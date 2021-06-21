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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arpaçay-Çıldır yolunda hummalı çalışma sürüyor

İHA

Arpaçay-Çıldır yolunda hummalı çalışma sürüyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Kars’ı Gürcistan’a modern, yüksek kalitede sıcak asfalt yollarla bağlıyor. KarsArpaçayÇıldırGürcistan karayolunda yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yolboyu köyü Arpaçay ve Arpaçay Taşbaşı köyü arasından yürütülen çalışmalarda bir taraftan menfez, yol genişletme çalışması yapılırken, diğer taraftan da alt yapı çalışması tamamlanan karayolu sıcak asfalta kaplanıyor.
AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın girişimleriyle yürütülen KarsArpaçayÇıldır’ı Aktaş Sınır Kapısı’ından Gürcistan’a bağlayacak olan ArpaçayÇıldır arasında yüksek kalitede günün şartlarına uygun asfalt yol çalışmalarını Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, KarsArpaçayÇıldır Aktaş Sınır Kapısı arası yüksek standartlı sıcak asfalt yol projesi tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede modern yollarla yapılacak
65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars’ı Arpaçay’a, Arpaçay’ı Çıldır’a, Çıldır’ı da Gürcistan’a sıcak asfalt yollarla bağladıklarını belirtti.
Milletvekili Ahmet Arslan, “Tabi ulaşımın bu bölgeden olması demek, ticaretin gelişmesi anlamına geliyor. İnsanımız bulunduğu bölge de, yaşadığı bölgede imkana eriştikçe bırakın göç etmeyi, tam tersine, tersine göç söz konusu olacak ki, bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. KarsArpaçayÇıldır Aktaş Sınır kapısı arasında sıcak asfalt yol çalışmaları sürüyor. İnşallah bu yol tamamlandığında insanlarımız Kars’tan Gürcistan’a modern yollarla erişim sağlayacak" dedi.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars’ın gelişimine katkı sunmak adına çalıştıklarını kaydetti.
Prof. Dr. Kılıç, “Kars’ı modern yollarla komşu ülkelere bağlıyoruz. ArpaçayÇıldır karayolunda çalışmalar devam ediyor, bir taraftan sıcak asfalt yapımı sürüyor. diğer taraftan yol genişletme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Amacımız Kars’ı modern yollarla komşu illere, hatta ülkelere bağlamak” diye konuştu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol sıcak asfalt yol çalışmaları Yolboyu köyü sınırlarından başladı. Ekipler, Yolboyu köyü Arpaçay, Arpaçay Taşbaşı köyü arasında hem asfalt yapıyor, hem de yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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