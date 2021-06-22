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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi’nde yapılandırma fırsatı

İHA

Kars Belediyesi’nde yapılandırma fırsatı

Kars Belediyesi; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Su Borçları, KiraEcrimisil, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Cezalar ve Harç kalemlerindeki tüm borçlarda yapılandırma fırsatı sunuyor.
Yeni düzenlemeye göre; “09 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri' kapsamında; Kars Belediyesi’ne 31.04.2021 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitle 36 aya varan sürelerde ödenebilecektir.
Kars Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlarmükelleflerin, bazı alacakların 7326 kanunu kapsamında yeniden yapılandırılması için 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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