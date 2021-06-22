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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta ekili tarlarda kontroller sürüyor

İHA

Kars’ta ekili tarlarda kontroller sürüyor

Kuraklılığın etkili olduğu Kars’ta ekili alanlar da kontroller devam ediyor.
Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, beraberindekilerle birlikte Arpaçay bölgesinde ekili olan Kavılca ve güzlük ekimi yapılan Tritikale tarlarında bir takım incelemelerde bulundu.
Altıntaş, yetkililerden bilgi aldı. Arpaçay bölgesinde ekili alanları gezen Altıntaş çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Altıntaş ve beraberindekiler daha sonra Arpaçay’dan ayrıldı.

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