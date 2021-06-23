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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç’tan müjde!

İHA

Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç’tan müjde!

AK Parti Kars Milletvekillerinin girişimleriyle Kağızman İlçe Halk Kütüphanesi 6 Temmuz 2021 tarihinde ihale edilecek, Sarıkamış İlçe Halk Kütüphanesi’nin sırada olduğu öğrenildi.
Kars Milletvekilleri, 65.Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof.Dr.Yunus Kılıç, Kağızman İlçe Halk Kütüphanesi’nin 6 Temmuz tarihinde ihale edileceğini, Sarıkamış İlçe Halk Kütüphanesi’nin de sırada olduğunu ifade ettiler.
Konuyla ilgili olarak ortak yazılı açıklama yapan millletvekilleri Arslan ve Kılıç, “Kağızman ve Sarıkamış halkına ve gençlere hizmet vermek üzere modern birer kütüphanenin ilçelerimize kazandırılması amacıyla yatırım programına aldırdığımız ve ihale hazırlık çalışmaları devam eden projelerden Kağızman Halk Kütüphanesinin ihalesi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği marifetiyle ilana çıkılmış olup, yapım işine yönelik teklifler 6 Temmuz günü alınacaktır” dediler.
Milletvekilleri Arslan ve Kılıç açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:
“Kütüphanenin yapımına en kısa sürede başlanıp hizmete sunmaya amaçladığımız modern Kağızman İlçe Halk Kütüphanesi; Kağızmanlı hemşerilerimize ve yararlanacak misafirlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca; yatırım programına aldırdığımız Sarıkamış İlçe Halk Kütüphanesi ile ilgili süreçler devam etmekte olup, en kısa sürede ihale edilebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerimize ve Kars’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”
Halk Kütüphaneleri Engelli Erişebilirlik Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak. Bodrum+Zemin+2 Normal kattan oluşan ve toplam inşaat alanı yaklaşık 3 bin metrekare olacak.
Kağızman İlçe Halk Kütüphanesi’nde çocuk 03 yaş arası bölümü, Çocuk 36 yaş arası bölümü, Genç 612 yaş arası bölümü, Engelli çalışma bölümü, Bireysel çalışma alanı, Okuma salonu 1, Okuma salonu 2, Görsel ve Sesli Kaynak Araştırma Alanı, Eğitim sınıfı, Kafeterya, Fuaye Sergi Alanı ve Çok Amaçlı Salon ve Sahne bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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