Kars Milletvekili Arslan, Sarıkamış’ta engelli vatandaşların umudu oluyor

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan Sarıkamış’ta engelli bir vatandaşa akülü araba hediye etti.

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan'ın bir vatandaşın ihtiyacını kendisine bildirmesi üzerine bir adet akülü arabayı ihtiyaç sahibine verilmek üzere Sarıkamış'a gönderdi.

Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve yönetimi akülü arabayı engelli vatandaşa teslim ederek, güle güle kullanması temennisinde bulundular. Akülü arabayı teslim alan Fekirullah Çelik, Ahmet Arslan'a bizzat teşekkür etmek istemesi üzerine, Arslan ile görüntülü olarak görüştürülen Fekirullah Çelik, "Sayın Bakanım, size çok teşekkür ediyorum. Artık kimseye ihtiyacım olmadan istediğim her yere gidebileceğim. Allah, sizden de aracı olanlardan da razı olsun" dedi.

Arslan ise "Sana ve ailene sağlık dilerken; akülü arabanı iyi günlerde kullanmanı temenni ediyorum. Dua ediyor, dua bekliyorum. İlçe Başkanımız ve arkadaşlarımıza bir ihtiyacın karşılanmasına aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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