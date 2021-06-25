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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kaybolan çocuk bulundu

İHA

Kars’ta kaybolan çocuk bulundu

Kars’ta önceki çalıştığı işyerinden ayrılan ve daha sonra haber alınamayan 15 yalındaki Rojhat Buldu bulundu.
Kars merkez Paşaçayır Mahallesi Sanayi Bölgesinde özel bir mandırada çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu, önceki gün sabah saat 05.00 sıralarında iş yerindeyken kimseye haber vermeden işten ayrıldı.
Çocuklarından haber alamayan aile durumu Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis, Buldu çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Rojhat Buldu için kent genelinde geniş çaplı arama başlattı.
Başlatılan çalışmalarda Rojhat Buldu, yakınlarının bulunduğu Digor ilçesine bağlı Şenol köyüne yürüyerek giderken yol kenarında bulundu. Polis ekipleri Buldu’nun ailesine bilgi verdikten sonra ifadesinin alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
İfadesinin alınmasının ardından Rojhat Buldu amcası Zeki Buldu’ya teslim edildi.
Zeki Buldu, 2 gündür arkadaşının iş yerinde bulunan ve ailesini özleyen yeğeninin sağ salim bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, tüm polis teşkilatına teşekkür etti.
Rojhat Buldu ise, merkezden Digor’a bağlı Şenol köyüne yürüyerek gitmek isterken polis ekipleri tarafından bulunduğunu ve kara yolunu izleyerek gittiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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