Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transfer Lansman toplantısı yapıldı

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transfer Lansman Toplantısı’na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Islah Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda; Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Islah Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, Anadolu Hayvancılık A.Ş’den Nurdan Erbağ tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ın 1 milyon 200 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Öksüz, “Kars, sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Amacımız sahip olduğumuz hayvan varlığımızla, kaliteli besiciliğe uygun doğal meralarımızla, yaylalarımızla, Kars Barajı’nın hizmete girmesiyle artacak sulanabilir tarım arazilerinde üretilecek yem bitkileriyle, tarım ve hayvancılık sektörünün ilimizde oluşturduğu katma değeri daha da yükseltebilmektir. Bunun için de devlet olarak, Valilik olarak çeşitli desteklerle, projelerle, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’yle, Kafkas Üniversitemizle, cezaevi bünyesinde hizmete sunulacak olan kesimhane gibi yatırımlarla çiftçimizin, köylümüzün, hayvancılık sektöründeki tüm aktörlerin ve vatandaşlarımızın refahının artması için çalışıyoruz” dedi.

Türker Öksüz, “Dolayısıyla; tarım ve hayvancılık sektöründe ürettiğimiz ürünlerin standardının daha da yükseltilmesi, üretimimizin artırılması, ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi, daha iyi pazarlanmasıyla, daha iyi şartlarda, daha yüksek fiyatlarla satabileceğimiz ürünlere ulaşabilmek ve böylece katma değerimizi artırabilmek en büyük amacımızdır. Bunun için de gelinen seviyeyi yeterli görmeyip hepimizin, sektördeki tüm aktörlerin, daha özverili ve daha çok çalışması, üretim ve kaliteyi artırmamız gerektiğinin bilinciyle, sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; Kafkas Üniversitemiz tarafından başlatılan “Beefmaster Ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi” projelerinin ilimizdeki hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sunacak ve hayvancılık sektöründe büyük bir ivme yakalamamıza zemin hazırlayacak uygulamalar olacağına inanıyorum. Biri uluslararası olan bu iki önemli projenin, yöremizde bir farkındalık yaratacağını ve motivasyon sağlayacağını, hedefimiz olan daha üst sıralara, hızlı adımlarla ilerlememizi sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaleti ile yapılan videokonferans bağlantısıyla Beefmaster Sığır Yetiştiricileri Başkanı Mr.Larry ve Doyle Sanders proje ile ilgili görüşlerini katılımcılara aktardı.

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler tarafından Etçi Beefmaster Dondurulmuş Embriyo Transferi İle Damızlık Çekirdek Sürü Oluşturulması, proje yürütücüsü ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Kaçar tarafından Zavot Irkı İneklerde Embriyo Transfer Çalışmaları ve Gen Bankasına Materyal Temini projelerinin tanıtımını içeren sunumların yapılmasının ardından program sona erdi.

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