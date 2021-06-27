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Kars’ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor

İHA

Kars’ta asfaltı yapılan yolların çizimi yapılıyor

Kars’ta asfaltı tamamlanan yolların çizimi yapılıyor.
Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde yapılan yol, kaldırım ve kilit parke taş yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan yol çalışmaları vatandaşları memnun ediyor.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce kent genelinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda yol çizimleri yapılıyor.
Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.
Yol çizimleri tamamlanarak vatandaşların hizmetini açılan yol özellikle sürücüleri sevindirdi.
Kars Belediye Başkanlığı’nca yol çalışmalarının aralıksız devam edeceği, çalışmaların kent genelince aynı anda çok noktada yürütüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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