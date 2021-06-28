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Sarıkamış’ta 4 ev ve 5 ahır yangında kül oldu Kaymakam Recep Koşal yangın alanını inceledi

İHA

Sarıkamış’ta 4 ev ve 5 ahır yangında kül oldu Kaymakam Recep Koşal yangın alanını inceledi

Sarıkamış’ta çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yanarak kül oldu. Can kaybının olmadığı yangında evler, ahırlar ve traktör kullanılmaza hale geldi.

Karsd’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 4 ev, 5 ahır ve 1 traktör yandı. Yangın köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Kaymakam Recep Koşal, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş oldun dileklerinde bulunan Koşal, yangının verdiği hasarı yakından inceledi. İncelemenin ardından bir araya geldiği vatandaşlara, yangında zarar gören halkın zararının karşılanabilmesi için hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce sonlandırılacağını söyledi.

Yangında kullanılamaz hale gelen evleri ve ahırları inceleyen Kaymakam Koşal, gerekli girişimleri başlatarak en kısa sürede eski haline getirilmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Sarıkamış Çamyazı köyünde çıkan yangın sonrasında hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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