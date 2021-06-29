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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı

İHA

Kars’ta Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı

Kars’ta Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı. Açılışta trafik eğitimi alan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Kars’ta Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen törene, Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ufuk Doğan, polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı.
Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Böyle bir eğitim tesisini ilimize kazandırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Trafik denilince biz trafik kazalarını aklımıza getiriyoruz. Trafik kazaları maalesef ölümlere, yaralanmalara, maddi, manevi kayıplara yol açan bütün dünyayı etkileyen bir olay, hepimizin yakından tanıştığı maalesef yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan trafik kazalarına maruz kalan etrafımızda çok insan var. Bazılarını kaybediyoruz, bazıları yaralanıyor. Bazıları belki hafif şekilde atlatıyor ama maddi kayıpları oluyor. Dolayısıyla hepimizi çok derinden etkiliyor” dedi.
Öksüz, “Trafik kazalarını azaltmak, toplum olarak hepimizin görevi, ortak sorumluluğu, belki ölen insanları geri getiremeyiz trafik kazalarında, ama burada, bu eğitim tesisinde siz çocuklarımıza, gençlerimize eğitim vererek, trafikte doğru davranma alışkanlığını kazandırarak ileride olması muhtemel trafik kazalarını önleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada sizler trafik kurallarını, trafikte uyulması gerekenleri öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerinizi çevrenize anlatacaksınız. Herkes trafik kuralları konusunda bilgili, bilinçli olacak. Onun sonucunda inşallah trafik kazalarını hep birlikte ortadan kaldıracağız.
Açılışı yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda daha sonra öğrenciler tarafından uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak gösterildi. Programın sonunda ise trafik eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

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